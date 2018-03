Emergência na Mongólia O presidente da Mongólia, Nambaryn Enkhbayar, decretou ontem estado de emergência depois que dezenas de manifestantes atacaram com pedras a sede do partido governista na capital, Ulan Bator, alegando fraude nas eleições parlamentares de domingo. Resultados iniciais deram ao ex-comunista Partido Revolucionário do Povo Mongol, no poder desde o período soviético, 46 das 76 cadeiras do Parlamento.