Emergência no Paquistão deve acabar em semanas, diz ex-premiê O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, provavelmente deve encerrar o estado de emergência que implementou no país em duas ou três semanas, afirmou o presidente do partido governista a um jornal. Chaudhry Shujaat Hussain, líder da Liga Muçulmana, ex-premiê e membro do círculo íntimo do general Musharraf, disse que o presidente entende as consequências de não suspender o altamente criticado estado de exceção no Paquistão. "Tenho certeza de que vai acabar em duas ou três semanas, assim como o presidente Musharraf está ciente das consequências de um governo de emergência longo", disse Hussain à edição desta quarta-feira do diário Dawn. Autoridades declararam que as eleições previstas para janeiro ainda acontecerão na data, mas Musharraf não disse até agora quando o pleito ocorrerá ou quando o estado de emergência terminará. Partidos de oposição paquistaneses discutirão na quarta-feira como reverter a emergência, esperando aproveitar da reprovação internacional à detenção de centenas de advogados e opositores políticos. Nos comentários mais fortes que fez desde sábado, a líder da oposição Benazir Bhutto disse que o mundo tem que fazer Musharraf revogar suas medidas ou mandá-lo renunciar. "Se ele não fizer isso, então acho que a comunidade internacional deve escolher entre a população do Paquistão e ele", disse Bhutto em entrevista ao Canal 4 da Grã-Bretanha.