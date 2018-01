Emir do Kuwait aceita demissão do Governo após pleito parlamentar O emir do Kuwait, xeque Sabah al Ahmad Al-Sabah, aceitou neste sábado a esperada demissão do Governo, dois dias após a realização das eleições parlamentares das quais, pela primeira vez, participaram as mulheres. Segundo informou a agência de notícias kuwatiana Kuna, o primeiro-ministro do país, xeque Nasser al Mohammad al Ahmad Al-Sabah, já anunciou ao emir a demissão do Gabinete. "O xeque Sabah aceitou a renúncia do primeiro-ministro e dos ministros, de acordo com o artigo 57 da Constituição", disse um comunicado do Gabinete. A Constituição estipula que o Governo deve se demitir após as eleições legislativas e que um novo Governo deve ser eleito em um prazo máximo de duas semanas. O comunicado acrescentou que o xeque Sabah agradeceu o primeiro-ministro e os ministros por todos os seus esforços a serviço do país. Os resultados das eleições parlamentares de quinta-feira deram a vitória aos candidatos da oposição, encabeçada por candidatos islâmicos e também integrada por liberais e independentes, que obtiveram 35 das 50 cadeiras da Câmara.