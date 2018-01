Emir do Kuwait pede diálogo com Irã sobre programa nuclear O emir do Kuwait, xeque Sabah al-Ahmad Al-Sabah, pediu nesta quinta-feira, 29, em Riad, a solução da polêmica sobre o plano nuclear iraniano por meio do diálogo, a fim de evitar um novo conflito bélico na região. O xeque Sabah fez essa declaração na sessão de encerramento da cúpula da Liga Árabe, onde pediu também que a comunidade internacional coloque o programa nuclear de Israel sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "Pedimos ao Irã e às potências internacionais que retomem o diálogo para eliminar a tensão e as ambigüidades a respeito do programa nuclear iraniano", disse o xeque Sabah. Os países árabes, especialmente os do Golfo Pérsico, vizinhos do Irã, expressaram repetidamente sua inquietação devido à possibilidade de que a crise entre o país e a comunidade internacional promova um novo conflito bélico na região. O secretário-geral da Liga Árabe, Amre Moussa, insistiu na quarta-feira em que os árabes façam oposição ao desenvolvimento de programas nucleares com fins militares em qualquer país da região. Também discursou na sessão de hoje o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, que pediu que os árabes tenham seu próprio programa nuclear com fins pacíficos, e reativem o tratado de defesa comum árabe, assinado no início dos anos 50.