Emir do Kuwait sofre hemorragia cerebral O emir do Kuwait, xeque Jaber al Ahmed al Sabah, de 73 anos, sofreu uma hemorragia cerebral e foi hospitalizado no hospital Cromwell, em Londres, informa a TV britânica BBC. De acordo com a emissora, a hemorragia foi "limitada" e o chefe de Estado do Kuwait está em condição estável e "completamente consciente". Um ministro do governo kuwaitiano disse que o emir não deverá ser submetido a cirurgia.