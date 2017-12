Emir do Kwait começa a recuperar-se de derrame Aliado próximo dos EUA, o Kuwait informou hoje que seu emir, xeque Jaber al-Ahmed al-Sabah, está se recuperando em um hospital na Grã-Bretanha de um derrame moderado. O emir, que governa o país, rico em petróleo, desde 1978, foi levado para Londres logo após o derrame. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, viajou hoje para a Suíça para se submeter a exames médicos. As viagens dos dois xeques ocorrem em um momento crítico para os EUA, que tentam obter apoio na região do Golfo.