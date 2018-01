Emirados Árabes acenam com perdão da dívida do Iraque Os Emirados Árabes Unidos disseram-se dispostos a perdoar a maior parte da dívida de US$ 3,8 bilhões do Iraque. O anúncio segue-se a concessões similares feitas por nações da Europa e Ásia. A disposição dos Emirados foi exposta pelo príncipe real do Abu Dhabi, xeque Khalifa bin Zayed, após visita do negociador especial nomeado pelos EUA para tratar da dívida iraquiana, James Baker. O xeque disse que seu governo entrará em conversações com a futura administração iraquiana, que deve tomar posse em 1º de julho. Ele disse que a maior parte da dívida será perdoada se a negociação correr bem. O Iraque deve cerca de US$ 80 bilhões a nações árabes.