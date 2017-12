Emirados Árabes condenam "terrorismo" israelense Os Emirados Árabes Unidos alertaram hoje que sem uma solução para o conflito no Oriente Médio o terrorismo nunca será erradicado. "Francamente, sem encontrar uma solução justa e permanente, não haverá paz, porque a destruição de uma ou de algumas pessoas não resolverá os problemas de forma permanente, pois centenas ou talvez milhares tomarão seu lugar", afirmou o presidente dos EAU, xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, em uma carta aos embaixadores da Otan. A carta do presidente diz que enquanto os Emirados condenam o terrorismo e defendem sua erradicação e seus fomentadores, "o mundo árabe e muçulmano não pode aceitar o que está acontecendo nos territórios palestinos, com o assassinato de civis inocentes, a privação de sua casa e a destruição de sua terra". "Os Emirados condenam qualquer tipo de terrorismo, incluindo o terrorismo perpetrado pelas forças de ocupação israelenses diariamente nos territórios palestinos e contra palestinos desarmados", afirma a carta.