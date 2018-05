Emirados Árabes detêm segundo ativista pró-democracia Autoridades dos Emirados Árabes Unidos prenderam um segundo ativista pró-democracia apenas dois dias depois de deter um blogueiro reformista, disse no domingo um importante advogado e ativista político. Fahad Salem al-Shehhy foi preso no final do sábado em Ajman, emirado ao norte de Dubai, depois de participar de um fórum online que pedia reformas democráticas nos Emirados Árabes, disse Mohammed al-Mansouri.