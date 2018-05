Emirados Árabes pagarão dívidas de 6.830 cidadãos O governo dos Emirados Árabes Unidos concordou em gastar US$ 545 milhões para enxugar as dívidas de milhares de cidadãos dos Emirados. A agência de notícias estatal WAM informou nesta quarta-feira que cerca de 2 bilhões de dirhams (unidade monetária básica usada em países árabes) vão cobrir as dívidas de 6.830 cidadãos que devem aos credores até 1 milhão de dirhams (US$ 272.480) cada um.