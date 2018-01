Emirados Árabes proíbem viagens ao Líbano; Arábia Saudita chama cidadãos de volta

Os Emiratos Árabes Unidos proibiram nesta terça-feira a seus cidadãos viagens ao Líbano e ordenaram uma redução de sua presença diplomática em Beirute.

Estas medidas foram anunciadas pouco depois que a Arábia Saudita solicitou a seus cidadãos que evitem viajar a Beirute e aconselhou que os sauditas no Líbano retornem a seu país.

Riad havia decidido cortar uma ajuda de US$ 3 bilhões ao Exército libanês como resposta à crescente influência do Hezbollah.

Riad realizou na sexta-feira uma "avaliação total de suas relações com a República libanesa e expressou seu descontentamento com o fato de as autoridades do Líbano não terem condenado as "agressões" contra suas delegações diplomáticas no Irã. / AFP