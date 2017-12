Emirados Árabes Unidos realizam seu primeiro pleito Os colégios eleitorais abriram suas portas neste sábado aos eleitores em Abu Dhabi e em Al-Fujayrah para o primeiro pleito na história dos Emirados Árabes Unidos (EAU). No restante do país, as eleições serão realizadas nos próximos dias 18 e 20. Vinte dos 40 membros do Conselho Nacional Federal, que será o núcleo de um futuro Parlamento, serão escolhidos no pleito. Segundo a agência oficial de notícias WAM, as urnas estarão abertas até as 19h (13h de Brasília). Os Emirados Árabes Unidos, um país estável, moderno e com a economia mais dinâmica da região, contam com cerca de 4,3 milhões de habitantes, dos quais só 800 mil são árabes, pois o restante é de trabalhadores estrangeiros, a maioria asiáticos. Dos 800 mil árabes, apenas 6.700 nomeados pelos governantes dos sete Estados da federação terão direito a participar da votação, sendo 15% deles mulheres. As eleições ocorrem sob a supervisão da Comissão Nacional Eleitoral, integrada por vários ministros, incluindo os de Justiça e Cultura, assim como duas personalidades públicas.