Emissora americana estreará série sobre 'El Chapo' escrita por ex-traficante

MIAMI, EUA - O canal Univision apresentará no final do ano uma série sobre a vida do líder do Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que foi recapturado na sexta-feira no México, informou na segunda-feira a emissora hispânica americana.

Trata-se de uma produção "não autorizada" sobre "El Chapo", de 58 anos, escrita pelo ex-traficante colombiano Andrés López López, segundo detalhou o canal em comunicado.

"Além de incluir os fatos sobre sua mais recente fuga e captura, esta análise não autorizada de sua vida averiguará a fundo o homem por trás do império da droga", assinalou a emissora.

A "Univision" indicou que "Joaquín 'El Chapo' Guzmán: O barão da droga" vai ao ar no final deste ano pelo canal "UniMás", que pertence à emissora hispânica, mas não deu informações sobre os atores que integrarão o elenco.

A produção oferecerá um olhar sobre o funcionamento do Cartel de Sinaloa, liderado por "El Chapo", que foi capturado pela terceira vez na sexta-feira, em Los Mochis (Sinaloa), quase seis meses após sua fuga de uma prisão de segurança máxima no centro do México.

O líder do Cartel de Sinaloa protagonizou outra fuga em 2001, da penitenciária de segurança máxima de Puente Grande, no Estado de Jalisco, onde havia ingressado em 1995 após ter sido capturado na Guatemala, dois anos antes, e depois de cumprir seus primeiros dois anos de condenação em outro presídio.

"A história de 'El Chapo' Guzmán foi uma das que mais captaram o interesse do público no ano passado", comentou Alberto Ciurana, presidente de programação e conteúdo da "Univision", que também contou que a emissora está se dedicando à produção dessa série há meses.

A história foi escrita por López López, ex-integrante do Cartel do Vale do Norte que cumpriu pena de prisão nos Estados Unidos por narcotráfico.

O colombiano ganhou notoriedade em 2008 com a publicação do livro "El Cartel de los Sapos", sobre o tráfico de drogas na Colômbia, e depois com "El Señor de los Cielos", sobre o traficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, obras que foram adaptadas para a televisão. / EFE