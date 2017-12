Emissora libanesa transmite novas imagens de Ron Arad O canal de televisão libanês LBC mostrou com exclusividade nesta segunda-feira novas imagens do piloto da Força Aérea israelense Ron Arad, que está desaparecido desde 1986 quando seu avião foi alvejado e caiu no Líbano. Segundo o site do jornal israelense Haaretz, as imagens foram transmitidas durante o comercial de um programa que irá ao ar nos próximos dias. Nas filmagens e fotografias que a emissora teve acesso, Arad aparecia com uma barba, o que indica que não foram feitas logo após ele ter sido capturado. A emissora não informou quando as imagens foram feitas nem como teve acesso a elas. A LBC possui uma grande credibilidade no mundo árabe.