Emitido alerta de tsunami após terremoto no Pacífico

O Serviço Geológico dos Estados Unidos emitiu nesta quarta-feira, 17, um alerta de tsunami após o terremoto de 6,6 graus na escala Richter registrado durante a manhã (noite de terça-feira no Brasil), ao sul das Ilhas Fiji. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos materiais. Segundo o Serviço Geológico americano, o epicentro do terremoto foi identificado a 25,51° de latitude sul e a 179,50° de longitude leste, 467,7 quilômetros abaixo do nível do mar. A mesma fonte disse que o terremoto ocorreu às 9h05 locais (19h05 de terça-feira, em Brasília), 490 quilômetros a noroeste da ilha de Raul, no arquipélago das Kermadec, e 1.300 quilômetros ao norte de Auckland, na Nova Zelândia. A região sofreu nas últimas semanas vários terremotos de magnitude superior aos 5 graus. No início de abril, um terremoto de 8,1 graus gerou uma onda gigante que matou mais de 30 pessoas e arrasou boa parte da localidade de Gizo, oeste das Ilhas Salomão.