Emma Thompson visita a Praça de Maio, em Buenos Aires A atriz inglesa Emma Thompson emocionou as mães da Praça de Maio ao aparecer de surpresa na tradicional caminhada que elas realizam há 26 anos, em frente à Casa Rosada. "Este é um País de gente muito bonita, mas que ainda tem muitas feridas abertas", disse Emma. De jeans e camiseta, com uma mochila nas costas, Emma contou a emoção que viveu ao representar, ao lado de Antonio Banderas, uma jornalista que é seqüestrada pelos militares no filme Imagining Argentina (?Imaginando a Argentina"), do diretor Christopher Hampton. A atriz abraçou as mães, todas com mais de setenta anos, que ainda hoje lutam pela perda dos filhos no último regime autoritário, que foi de 1976 a 1983. Com as fraldas amarradas à cabeça, numa imagem que entrou para este capítulo trágico da história argentina, as mães participam do filme. Antes de deixarem a Praça, onde todas as quintas-feiras é realizada a marcha, as mães de Maio entregaram a Emma uma fralda com a assinatura de cada uma delas.