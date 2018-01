Empate técnico em pesquisa eleitoral nos Estados Unidos Uma pesquisa divulgada hoje pelo jornal "The New York Times" e pela rede de TV CBS indica que persiste o empate técnico entre os dois principais candidatos às eleições presidenciais dos Estados Unidos. O senador democrata John Kerry tem ligeira vantagem, de 45% das intenções de voto, enquanto que o presidente George W. Bush tem 44%. Entre os eleitores que se identificaram como independentes, Kerry tem 44% das preferências, sete pontos porcentuais a mais do que Bush.