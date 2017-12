Empate técnico na eleição no Peru Alejandro Toledo e Alan García estavam hoje submersos em suas campanhas pela presidência do Peru para as eleições do próximo domingo, que segundo analistas e a imprensa terão um final eletrizante e um prognóstico imprevisível. Os analistas afirmam que as pesquisas dos últimos dias indicam um virtual empate técnico entre os dois candidatos no segundo turno eleitoral. De acordo com um levantamento nacional de intenção de votos divulgado ontem pela empresa Apoyo, Toledo teria 41% dos votos e García, 38%, ao mesmo tempo em que a porcentagem de votos nulos, brancos e de indecisos caía de 31 para 21. Segundo o diretor da Apoyo, Alfredo Torres, há seis dias das eleições a "tendência da votação ainda não está clara", já que a pesquisa tem uma margem de erro de 2,5 pontos porcentuais. Toledo, economista de 55 anos, é o candidato do centrista Partido Peru Possível; e García, advogado de 52 anos, é o aspirante do social-democrata Partido Aprista Peruano. No primeiro turno, realizado em 8 de abril, Toledo recebeu 36 51% dos votos e García, 25,78%, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, por sua sigla em espanhol). De acordo com o ONPE, cerca de 14.906.633 pessoas estão registradas para votar no domingo. Na reta final da campanha, estava previsto para o final do dia de hoje um comício de Toledo em Piura, fronteira com o Equador. Por sua vez, García visitaria Tacna, na fronteira com o Chile.