Empire State se ilumina para a rainha O prédio mais alto de Nova York, o Empire State Building, será iluminado terça-feira com as cores da realeza britânica (violeta e dourado), para festejar os 50 anos da ascensão da rainha Elizabeth II ao trono. O Empire State é iluminado de acordo com as estações do ano ou as festas americanas. A última personalidade estrangeira a ser homenageada foi Nelson Mandela durante visita a Nova York, em 1990.