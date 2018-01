Empossado o novo governo do Iraque O Parlamento do Iraque aprovou e empossou o novo gabinete de ministros do país neste sábado, instituindo um governo de unidade nacional. O novo primeiro-ministro, Nouri Al-Maliki, disse aos 275 parlamentares que fará da restauração da estabilidade e da segurança a principal prioridade de sua administração. O gabinete será composto por 37 ministérios O juramento de posse prestado pelos ministros é o seguinte: "Juro por Deus, o Todo-Poderoso, executar meus deveres e responsabilidades legais com lealdade e dedicação, e preservar a independência, a soberania do Iraque e cuidar dos interesses de seu povo, proteger seus territórios, céus, águas, recursos e o sistema federal e democrático, e trabalhar para preservar as liberdades ´públicas e individuais, a independência do Judiciário e me comprometo a executar a lei com neutralidade e honestidade".