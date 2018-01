Empregado leva US$ 8 milhões em diamantes de joalheria Um funcionário recém-contratado de uma joalheria de Amsterdã roubou cerca de US$ 8 milhões em diamantes e desapareceu, informou hoje o dono da loja. O ladrão, identificado pela polícia como Dennis P., de 25 anos, vivia com os pais até o assalto, realizado no sábado. Ele havia sido contratado pela Gassan Diamonds quatro meses atrás depois de ter passado por um "processo de seleção minucioso". O prejuízo não será ressarcido pela companhia de seguro porque o ladrão era contratado e recebeu o segredo do cofre. Os pais do assaltante disseram não saber o paradeiro de seu filho, um ex-soldado das forças de paz da Otan na Bósnia.