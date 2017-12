Empresa aéreas dos EUA querem US$ 24 bilhões O secretário dos Transportes dos EUA, Norman Mineta, disse, nesta terça-feira, que espera que a Casa Branca e o Congresso concluam um pacote de ajuda financeira às companhias de aviação no início da próxima semana. Ao mesmo tempo, o chairman da Delta Airlines, Leo Mullin, defendeu que o plano seja implementado rapidamente. Mullin evitou dizer o montante do pacote, mas não desmentiu informações de que as empresas estão pedindo US$ 24 bilhões. "Estamos trabalhando em planos com o governo que poderiam, de fato, chegar a tanto, talvez menos, e todos nós esperamos que seja menos", disse Mullin. Infusão financeira Ele fez os comentários depois de um encontro na Casa Branca entre os executivos do setor de aviação e Mineta, do qual também participaram o diretor de Orçamento, Mitch Daniels, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Lawrence Lindsey. "Precisamos de uma infusão financeira muito, muito rápida", disse Mullin. Mineta disse que viu estimativas de que as empresas aéreas estão perdendo entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões por dia. Ele acrescentou que a Casa Branca entende que a indústria de aviação precisa de ajuda agora, mas destacou que o pacote tem que levar em consideração questões além de simplesmente quanto dinheiro as companhias precisam. Mineta disse que o governo também está estudando se as companhias podem obter seguro a taxas razoáveis ou não e que nível de responsabilidade as mesmas devem ter no pagamento de seguro pelas perdas e danos durante os ataques terroristas. Avaliação Mineta afirmou que o encontro desta terça teve o objetivo de avaliar o que a indústria de aviação precisa em termos de ajuda, para que o governo possa trabalhar com republicanos e democratas na aprovação de legislação no Congresso. Depois do encontro na Casa Branca, executivos da American Airlines, United Airlines, Continental e Northwest, entre outras empresas de aviação, se reuniram a portas fechadas com líderes do Congresso.