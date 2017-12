Empresa alemã suspeita de vínculos com a Al-Qaeda Agentes da polícia alemã invadiram hoje as instalações de uma empresa têxtil de propriedade de um sírio suspeito de ter vínculos com autores dos atentados de 11 de setembro nos EUA. Segundo a Justiça alemã, o sírio Abdul Tatari, a mulher dele e dois filhos estão sendo interrogados. "A empresa Tatex Trading era usada como fachada para encobrir o tráfico de fundamentalistas islâmicos no país e financiar a jihad (guerra santa)", informou um dos juízes federais responsáveis pelas investigações. Uma autoridade, que pediu para não ser identificada, afirmou que a empresa empregou num dado momento um alemão de origem síria suspeito de ter recrutado os membros da célula de Hamburgo de onde partiram para os EUA três dos terroristas suicidas que participaram dos atentados, incluindo o líder do grupo, Mohammad Atta. A empresa funcionava em Neumuenster, ao norte de Hamburgo. O juiz acrescentou que investiga também denúncias de que a família esteja envolvida na falsificação de documentos e na distribuição de recursos a redes terroristas como a Al-Qaeda, do saudita Osama bin Laden.