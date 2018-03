Empresa americana patenteia chiclete de Viagra A americana Wringley, maior fabricante de gomas de mascar do mundo, patenteou um novo chiclete que combate a impotência sexual, com base no princípio ativo do Viagra. O chiclete conterá uma dose de citrato de sildenafil equivalente à existente numa pílula de Viagra, o remédio produzido pelos laboratórios Pfizer para combater a disfunção sexual masculina. Segundo fontes da Wringley, bastaria ao usuário mascar a goma cerca de meia hora antes de iniciar o ato sexual para que o medicamento faça o efeito esperado. Uma das vantagens da nova invenção seria o fim do desconforto estomacal causado pela pílula do Viagra em algumas pessoas. Acredita-se também que, ao mascar o chiclete, o usuário absorveria o citrato de sildenafil na corrente sanguínea de forma mais gradual, potencializando os efeitos. Mas os usuários da pílula azul ainda não devem comemorar. A Wringley anunciou que não tem planos imediatos de lançar o novo chiclete "afrodisíaco" no mercado. "Há uma grande diferença entre patentear um produto e começar a produzi-lo", disse um porta-voz da empresa. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.