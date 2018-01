Empresa anuncia clonagem de célula humana Uma empresa norte-americana de pesquisas genéticas anunciou ter concluído com sucesso a primeira clonagem humana da história, informou a rede de tevê CNN. A empresa Advanced Cell Technology difundiu um comunicado que pode ser lido em sua página na Internet (www.Advancedcell.com) anunciando o resultado de suas pesquisas sobre a transferência nuclear de células somáticas humanas. Segundo os pesquisadores, que publicaram os resultados do trabalho no Journal of Regenerative Medicine, o feito é decisivo para a "clonagem terapêutica" e é "a primeira prova de que células humanas reprogramadas podem gerar tecidos para trasplantes". O comunicado explica que as pesquisas realizadas consistem na gestação de embriões mediante fertilização "in vitro" para "remover" eventualmente o DNA das células embrionárias e reimplantá-lo em tecidos humanos doentes. Entre as doenças que podem ser tratadas com esta técnica estão o mal de Parkinson, a pancreatite, diabetes, artrite e tecidos musculares cardíacos, destaca o comunicado publicado na Internet. Bush volta a condenar clonagem humana