Empresa britânica retomará vôos para Bagdá A companhia aérea britânica Virgin Atlantic disse que vai retomar vôos para Bagdá. A operadora informou que está trabalhando com o governo britânico e agências de ajuda para organizar vôos com medicamentos e suprimentos para o Iraque. A empresa também disse ao governo que está pronta para reintroduzir serviços aéreos regulares entre o Iraque e o Reino Unido, suspensos em 1990. Segundo o presidente da Virgin Atlantic, Richard Branson, "os primeiros poucos vôos que vamos operar para o Iraque serão vôos humanitários para o envio de médicos, enfermeiros e ajuda necessária para a população do país. Estamos trabalhando com agências de ajuda e esperamos oferecer esses serviços assim que pudermos", disse ele. Veja o especial :