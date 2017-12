Empresa chinesa nega relação com mísseis iranianos Uma das quatro empresas acusadas pelos Estados Unidos de ajudar o Irã em seu programa nuclear, The China Great Wall Industry Corp., negou ter qualquer relação com o desenvolvimento dos mísseis iranianos, enquanto o governo chinês considerou as sanções impostas pelos americanos "irresponsáveis", afirma neste sábado a agência "Xinhua". Em um comunicado, a empresa ligada à indústria espacial afirmou sua "firme rejeição" à decisão americana de congelar seus ativos no EUA, onde opera através da GW Aerospace Inc., com sede na Califórnia. "The China Great Wall Industry Corp. (CGWIC) nunca prestou ajuda a nenhum país que desenvolva armas de destruição em massa", disse a companhia no mesmo documento, além de anunciar que se reserva o direito de utilizar meios legais caso o governo americano não retire as acusações. O Departamento do Tesouro americano anunciou na terça-feira que imporia sanções a quatro firmas chinesas, acusadas de fornecer componentes para mísseis ou tecnologia que poderiam ter usos Militares. A resposta de Pequim foi rápida. "O governo dos EUA não mostrou uma só prova antes de congelar as transações das quatro companhias chinesas. Isto é completamente inaceitável e irresponsável", disse a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Jiang Yu. "O governo chinês se opõe firmemente à proliferação de armas de destruição em massa e não permite a nenhuma companhia ou indivíduo que apóie ou se envolva em sua proliferação", acrescentou a porta-voz. Pequim afirma que as sanções ignoram a legislação internacional e são "um desrespeito à soberania de outros países". As outras três companhias que sofreram sanções são Beijing Alite Technologies Company Ltd., LIMMT Economic and Trade Company Ltd. e China National Precision Machinery Import/Export Corporation.