Empresa culpa comandante de navio por naufrágio na Itália

Navio Costa Concordia se dirigia do porto de Civitavecchia ao de Savona, ao norte da Itália

(Atualizada às 21h27 para acréscimo de informações)

A empresa Costa Cruzeiros divulgou nota culpando o capitão Francesco Schettino pelo naufrágio do navio Costa Concordia, que levava 4.200 a bordo. O acidente aconteceu na noite da sexta-feira, 13, próximo à ilha de Giglio, norte da Itália.

No comunicado, a empresa diz estar colaborando com a Justiça e que pesam 'graves acusações' contra o comandante, que teria cometido um "erro de julgamento" com "consequencias graves". "A rota seguida pelo navio estava muito próxima da costa e parece que suas decisões no gerenciamento da emergência não seguiram os procedimentos da Costa Cruzeiros, que estão de acordo e em alguns casos vão além dos padrões internacionais", diz a nota da empresa.

Capitão é suspeito de homicídio culposo

Schettino foi preso no sábado, 14, pela suspeita de homicídio culposo (sem a intenção de matar) e nega todas as acusações. Ele está sendo questionado pela polícia e alega que o sistema de navegação não mostrava obstáculos no local do acidente. Ele também negou que tenha deixado a embarcação sem prestar auxílio aos passageiros e afirmou que só deixou o navio após terminar o processo de retirada dos ocupantes.

Em uma entrevista transmitida pela TV italiana, ele foi questionado se seguiu a máxima de que "o capitão é o último a deixar o barco". "Fomos os últimos a deixar o navio", respondeu.

O capitão afirmou ainda que, de acordo com as informações de que tinha no momento do acidente, as rochas que provocaram a ruptura do casco do navio não foram detectadas pelo sistema de navegação automática da embarcação.

Segundo ele, as cartas náuticas não indicariam a presença de rochas no local. "Não deveríamos ter tido esse impacto', afirmou. "Pelas informações que tinha, estávamos a mais ou menos a 300 metros das rochas."

Lua de mel

Neste domingo, os mergulhadores que vasculhavam a embarcação encontraram dois corpos, de dois homens. Três corpos já haviam sido encontrados no sábado - de dois passageiros franceses e um tripulante peruano. Outras três pessoas haviam sido encontradas dentro do navio com vida: um casal sul-coreano em lua de mel e um tripulante, que sofreu ferimentos na perna. A maioria dos ocupantes do navio era de italianos, alemães e franceses. Também havia 53 brasileiros a bordo, sendo 47 passageiros e seis tripulantes. Nenhum brasileiro ficou ferido e muitos já retornaram ao país.

Mergulhadores continuam tentando vasculhar as partes submersas do navio, que tombou lateralmente. A embarcação havia deixado o porto de Civitavecchia na manhã de sexta-feira para um cruzeiro de uma semana pelo mediterrâneo.

(Com informações de BBC e Reuters)