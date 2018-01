Empresa de Hong Kong lançará boneco plástico de Bush A partir de setembro, George Bush vai virar boneco. O presidente dos Estados Unidos foi o escolhido da companhia de brinquedos Blue Box Toys, de Hong Kong, para estrelar sua nova linha de bonecos da série G.I. Joe. Com 33 cm, equipado com colete salva-vidas, pára-quedas, capacete, e ostentando o título de ?Aviador da Força de Elite: George Bush - Aviador da Marinha?, ele custará aos pais da criançada americana RS$ 39,99. De acordo com a Blue Box Toys, o boneco de plástico (foto) estará nas lojas no dia 15 de setembro. Para promover o lançamento, a companhia não economizou publicidade. ?Totalmente equipado e em detalhes minuciosos, a edição limitada do boneco é uma recriação meticulosa, em escala 1:6, da presença histórica do comandante-chefe durante seu histórico pouso?, anuncia a empresa numa referência ao dia em que Bush co-pilotou um caça-bombardeiro e aterrissou no porta-aviões americano Abraham Lincoln, no início do ano ? no período que antecedeu a guerra anglo-americana contra o Iraque de Saddam Hussein.