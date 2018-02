Empresa do Japão testa Boeing 787 Dreamliner amanhã Tóquio, 27/04/2013 - A companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA) vai testar um de seus Boeing 787 Dreamliners modificados neste domingo, três meses após os voos do avião serem suspensos mundialmente por causa de incidentes envolvendo a bateria do modelo.