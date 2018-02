Empresa dos EUA diz que coreana gera embrião clonado O governo sul-coreano informou nesta quinta-feira que está investigando um relato de que uma empresa norte-americana teria implantado um embrião clonado numa mulher coreana. Kwak Ji-hwa, porta-voz da filial da empresa norte-americana Clonaid na Coréia do Sul, disse que a mulher está no segundo mês de gravidez com embriões clonados. Ele afirmou estar confiante de que ela dará à luz um bebê com saúde. "Tudo está bem com ela e com o bebê. Não vejo problema para eles no futuro", avaliou. Ji-hwa disse não estar preocupado com a investigação do governo sul-coreano, a medida que a "clonagem foi feita fora da Coréia do Sul e o país não possui legislação que proíba a clonagem humana". Porém, uma lei contra a clonagem humana tramita pela Assembléia Nacional e aguarda apenas a aprovação por parte dos parlamentares sul-coreanos.