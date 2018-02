Empresa etíope retoma voo com Boeing 787 Dreamliner

A Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês) norte-americana recentemente aprovou o novo sistema de bateria desenvolvido para o Dreamliner, que, segundo a Boeing, reduz significativamente o risco de incêndios.

Richard J. Horigan, engenheiro da Boeing, disse a repórteres em Nairóbi que todas as potenciais causas de incêndio na bateria foram eliminadas com o novo sistema. Ele ressaltou, no entanto, que o motivo do superaquecimento das baterias de dois Dreamliners, no começo do ano, nunca poderá ser identificado porque os indícios foram destruídos pelo calor.

Existem 50 unidades do Dreamliner em operação no mundo. Assim que a FAA aprovar a instalação do novo sistema em cada avião individualmente, os voos poderão ser retomados. A United Airlines, a única empresa norte-americana que usa a aeronave, transferiu uma de suas seis unidades do Dreamliner para uma instalação da Boeing em San Antonio, Texas, para que o reparo seja feito. Os incidentes de janeiro não envolveram aeronaves da United.

Na quarta-feira, a Boeing anunciou que deverá retomar entregas do Dreamliner já no começo de maio. As informações são da Associated Press.