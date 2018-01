Empresa israelense interrompe fornecimento de gasolina à ANP A empresa israelense que fornece combustível aos territórios sob jurisdição da Autoridade Nacional Palestina (ANP) interrompeu seus serviços até segunda ordem devido a uma dívida de US$ 10 milhões. A concessionária que abastece a ANP, Dor Energia, suspendeu o fornecimento porque há contas pendentes dos últimos meses, informou a rádio pública israelense. Segundo a emissora, na Cisjordânia e em Gaza há combustível suficiente para mais quatro dias, razão pela qual a ANP está pressionando a empresa israelense para que retome o abastecimento. Em Nablus, Belém e Kalkilia, alguns postos de gasolina já estão sem combustível. As dívidas da ANP com o fornecedor israelense se devem à interrupção da ajuda internacional aos palestinos depois da chegada ao poder do movimento islâmico Hamas, em março, como resultado de sua vitória nas eleições de janeiro. O Quarteto de Madri - Estados Unidos, Rússia, União Européia e ONU - decidiu na última terça-feira, em reunião em Nova York, criar um mecanismo temporário para transferir ajuda econômica aos mais de 160 mil funcionários palestinos que não recebem seus salários há dois meses. Esse mecanismo permitirá a transferência direta dos salários aos funcionários, sem que o dinheiro passe pelas mãos do governo dirigido pelo Hamas.