Empresa lança bonecos do casamento real A Mattel, empresa que fabrica as bonecas Barbie, anunciou o lançamento de uma versão especial para comemorar um ano do casamento do príncipe britânico William com Kate Middleton. Os nobres de plástico serão vendidos em uma edição limitada e por encomenda para colecionadores. As versões de brinquedo dos noivos do maior casamento real dos últimos tempos custarão US$ 100 cada.