Empresa muda nomes de bonecas inspiradas em filhas de Obama

Uma empresa americana que havia criado bonecas inspiradas nas filhas do presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou nesta semana que irá mudar o nome dos brinquedos. A medida foi anunciada depois de a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, ter afirmado que usar o nome de suas filhas, Sasha e Malia, nos brinquedos não era apropriado. "Em respeito aos desejos da família (Obama), a Ty Inc. oficialmente mudou os nomes das bonecas", afirma a empresa em um comunicado em sua página de internet. As bonecas, que antes se chamavam Marvelous Malia (Malia Maravilhosa, em tradução livre) e Sweet Sasha (Doce Sasha), passarão agora a ser comercializadas sob os nomes de Marvelous Mariah e Sweet Sydney. Semelhança A empresa, no entanto, nega que as bonecas tenham sido fabricadas para se parecerem com as filhas do presidente americano. "Enquanto os nomes foram inspirados neste momento histórico de nossa nação, as bonecas não foram feitas para ter semelhanças com as primeiras-filhas. (Elas) foram baseadas no mesmo design utilizado em todas as 29 bonecas de nossa coleção Ty Girls", diz o comunicado. Segundo a porta-voz de Michelle Obama, a primeira-dama aprovou a decisão. "Nós apreciamos a responsabilidade da companhia sobre esta questão", disse a porta-voz Katie McCormick Lelyveld. As bonecas começaram a ser vendidas em janeiro e a companhia afirmou que todos os lucros obtidos serão doados para uma organização de caridade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.