Empresa negocia para acelerar produção de mísseis A empresa de defesa Raytheon Corp. informou estar em conversação com a Marinha dos Estados Unidos para acelerar a produção da próxima geração do míssil de cruzeiro Tomahawk. Segundo a companhia, após duas semanas de guerra no Iraque, os estoques já estão chegando ao fim. Em resposta a um pedido da Marinha, a Raytheon, com base na cidade de Lexington, afirmou que poderá aumentar a produção do novo Tactical Tomahawk em sua fábrica de Tucson, Arizona, de 38 para 50 ao mês, caso o dinheiro para isso seja liberado. De acordo com a Marinha, deverão ser gastos cerca de US$ 2 bilhões em 1.353 mísseis da nova geração, que deverão estar operando em meados de 2004. A Raytheon assinou dois contratos no total de US$ 260,5 milhões para a produção de 192 dos novos mísseis. No início desta semana, o Exército dos EUA informou que 700 mísseis Tomahawk já foram utilizados na guerra contra o Iraque. Analistas estimam que o estoque pré-guerra do Pentágono era de 2.000 mísseis. O Tomahawk, que é guiado por satélite, é lançado de navios e submarinos. Veja o especial :