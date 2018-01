Empresa que clonou ovelha Dolly está à venda O conselho de administração da PPL Therapautics PLC, que clonou a ovelha Dolly, anunciou nesta segunda-feira que a empresa está à venda. A companhia perdeu a maior parte de seus executivos depois de anunciar que o prejuízo do primeiro semestre deste ano foi o dobro em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a US$ 20,5 milhões. Os executivos pediram demissão em conjunto. O colapso da PPL é resultado de seu fracasso em convencer os acionistas sobre o desenvolvimento da substância Fibrin I, que poderia em tese ajudar a estancar hemorragias durante intervenções cirúrgicas. Os diretores da empresa esperavam lançar o produto no mercado em 2006. Os problemas financeiros fizeram a PPL dispensar 90% de seu pessoal em junho. A empresa ficou famosa em 1997 após a clonagem da ovelha Dolly, em parceria com o Roslin Institute, da Escócia. Aquela foi a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero adulto. Depois, a empresa clonou uma vaca.