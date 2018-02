Empresa resgata todos os trabalhadores presos em mina na África do Sul

ÁFRICA DO SUL - Um total de 955 trabalhadores que ficaram presos em uma mina de ouro no centro da África do Sul foi resgatado na madrugada desta sexta-feira 2, depois que um corte de energia provocado por uma tempestade impediu que eles saíssem no local.

"Todo mundo saiu" da mina, disse James Wellsted, porta-voz da mineradora Sibanye Gold. O incidente não deixou vítimas fatais, apenas "alguns casos de desidratação e de pressão arterial elevada, mas nada grave", acrescentou.

Parte dos mineiros foi resgatada ainda na noite de quinta-feira, quase 24 horas após o incidente, depois que a energia elétrica foi restabelecida. "A primeira empilhadeira trouxe um primeiro número de mineiros", disse o representante da empresa no momento em que os primeiros homens resgatados saíam do local em um ônibus.

Os homens estavam presos desde a noite de quarta-feira 31. Um corte de energia provocado por uma tempestade bloqueou os elevadores e impediu que toda a equipe saísse do local. O grupo opera na mina Beatrix, perto da cidade de Wilkom, segundo informou a mineradora.

O representante da Sibanye Gold disse que "ninguém se encontra em situação de perigo, mas viveram uma experiência traumática". De acordo com a empresa, os mineradores estavam recendo água e comida. /AFP