Empresário americano vai ao espaço em nave russa O cientista e empresário americano Gregori Olsen será o terceiro turista a viajar à Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo de uma nave russa Soyuz. A aventura lhe custará US$ 20 milhões. "É uma oportunidade única de estar no espaço", disse Olsen, que também pretende fazer pesquisas científicas durante a missão. O turismo espacial foi inaugurado em 2001, com o milionário americano Dennis Tito. Um ano depois, o sul-africano Marc Shuttleworth também viajou à EEI. A viagem de Olsen, de 58 anos,deve ocorrer em outubro próximo ou abril de 2005. No dia 5 ele deve viajar para o centro de treinamento da Cidade das Estrelas, localizado a 45 quilômetros de Moscou. Além de ser submetido a exames gerais de saúde, ele fará um curso de seis meses no Centro de Capacitação de Cosmonautas Yuri Gagarin. Olsen também terá de aprender o idioma russo. O empresário garantiu que quer fazer mais do que turismo durante os oito dias nos quais estará em órbita. Entre seus planos estão realizar estudos sobre poluição atmosférica, efeito dos pesticidas em plantações e testes sobre novas versões de cristais especiais utilizados em sensores infravermelhos. Dinheiro para pagar a passagem não é problema. Dono da empresa Sensors Unlimited, de New Jersey, ele ficou conhecido por fazer fortuna com inovações no ramo da tecnologia ótica. Parte das pesquisas da Sensors Unlimited chegaram a ser financiadas pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos).