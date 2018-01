Empresário argentino seqüestrado reaparece no Paraguai O empresário argentino Rubén Vidal, seqüestrado há três dias na província de Buenos Aires, reapareceu nesta sexta-feira em Assunção dizendo que foi seqüestrado por ordem do ex-presidente Eduardo Duhalde e do subprefreito da localidade de Lanús, nos arredores da capital argentina. "Me tiraram da Prefeitura", disse Vidal a um canal de televisão. O empresário de 52 anos desapareceu na tarde da terça-feira durante um protesto diante da subprefeitura de Lanús. Horas depois, sua família recebeu um telefonema anônimo em que desconhecidos exigiam o pagamento de US$ 100 mil em troca de sua libertação. O caso veio a público quando a mulher de Vidal pediu em prantos, diante das câmeras de televisão, que os seqüestradores de seu marido reiniciassem as comunicações. Hoje, quando estava reunida com o secretário da Segurança argentino para acompanhar o rumo das investigações, recebeu a notícia de que seu marido estava no Paraguai. Vidal se apresentou diante do Palácio do Governo paraguaio em Assunção às 11h30 (hora local) pedindo ajuda, argumentando que havia sido seqüestrado. A polícia o levou até a sede da Interpol, onde o empresário disse à imprensa que "meu seqüestro se deve a razões políticas e responsabilizo (o ex-governador de Buenos Aires e ex-presidente) Eduardo Duhalde e a polícia portenha por tudo o que meaconteceu...". Segundo Vidal, os autores materiais do seqüestro foram pessoas próximas ao subprefeito de Lanús, o peronista Manuel Quindimil, a quem qualificou como "um mafioso" que já havia sido por ele denunciado muitas vezes por corrupção e conivência com a delinqüência. Vidal não conseguiu explicar como chegou ao Paraguai nem onde esteve retido durante três dias, dizendo que havia perdido a memória.