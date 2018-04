Empresário é nomeado primeiro-ministro na Somália

Mohamud atribuiu a nomeação de Shirdon em parte à sua formação acadêmica. Segundo o presidente, o novo premiê vai formar um gabinete de "qualidade", que não tolerará corrupção e que não se envolverá em disputas políticas como as do passado.

Formado em economia pela Universidade Nacional da Somália, Shirdon prestou assessoria econômica nos ministérios das Finanças e da Agricultura no passado. Em 1991, Shirdon mudou-se para o Quênia, após a queda do último governo funcional do país. As informações são da Associated Press.