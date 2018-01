Empresário golpista venezuelano desembarca na Colômbia O empresário venezuelano Pedro Carmona, um dos participantes do fracassado golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez, chegou na Colômbia, onde recebeu asilo político depois de fugir da prisão domiciliar a que estava submetido em Caracas. Ele foi levado para Bogotá em um avião da Força Aérea colombiana. Na última segunda-feira, Chávez declarou que daria salvo-conduto para Carmona ir para a Colômbia, embora o considere um criminoso fugitivo. Carmona, de 60 anos, que exerceu a Presidência da Venezuela por dois dias durante o golpe, não fez declarações ao desembarcar em Bogotá, acompanhado do embaixador colombiano em Caracas, Germán Bula Escobar - em cuja residência buscou proteção diplomática na quinta-feira passada -, e foi recebido por funcionários da Chancelaria colombiana. Ele deixou rapidamente o aeroporto, escoltado por automóveis dos organismos de segurança do Estado, em direção a um edifício de apartamentos no bairro do Bosque Medina, no norte da capital. Ali também evitou os repórteres. Segundo seu advogado em Caracas, Carmona permanecerá apenas por alguns dias em Bogotá antes de viajar para um terceiro país, onde fixará residência. O asilo concedido pela Colômbia dá a Carmona o direito de viajar com passaporte diplomático colombiano para qualquer país, tal como fez durante vários anos o ex-presidente peruano Alan García - que obteve asilo na Colômbia mas se radicou em Paris no final dos anos 90. O chanceler colombiano, Guillemro Fernández de Soto, explicou que a Colômbia concedeu o asilo de acordo com a Convenção de Caracas, que protege os perseguidos políticos. Mas fez questão de esclarecer que isto não serve de aval para os que tentaram derrubar Chávez. Por sua vez, o presidente Andrés Pastrana afirmou esperar que o asilo a Carmona não afete as relações com o governo Chávez, tradicionalmente difíceis. Nesta quarta-feira em Caracas, os governos da Venezuela e de El Salvador iniciaram ao mesmo tempo o exame da solicitação de asilo por parte do contra-almirante Carlos Molina Tamayo, que se encontra refugiado na sede da representação diplomática do país centro-americano desde o último fim de semana. O caso de Molina Tamayo, um dos altos oficiais implicados na liderança do golpe contra Chávez, ocorreu em meio a tensões no setor militar, após a abertura de processos contra um grupo de militares rebeldes. Alguns altos oficiais denunciaram que o governo iniciou uma "caça às bruxas" para retirar das Forças Armadas os militares que não estejam identificados com o processo político dirigido por Chávez.