Empresário turco é seqüestrado no Iraque Imagens exibidas hoje por canais turcos de televisão mostram um importante empresário do setor naval turco dizendo que ele e mais um homem estão sendo mantidos como reféns no Iraque. Acredita-se que Kahraman Sadikoglu e o capitão de navio Ahmet Yurtdas tenham sido capturados no dia 16 de dezembro, depois de partir do porto de Basra, no sul do Iraque. Não está claro quem seqüestrou os dois, e o vídeo não menciona exigências. "Hoje é 23 de dezembro. Fomos capturados cinco dias atrás", diz Sadikoglu no vídeo, divulgado pela agência de notícias turca Ihlas. "Estamos bem e eles estão nos investigando, vendo o que fazemos aqui, e tenho a esperança de que nos soltarão. Deus é grande." Ele prossegue afirmando que não tem problemas com o governo iraquiano e que "estamos criando empregos e comida para os iraquianos ao limpar os portos" de navios afundados.