Empresários chineses conhecerão mercado turístico venezuelano Representantes de empresas turísticas chinesas visitarão em breve a Venezuela para analisar as possibilidades do mercado turístico do país como conseqüência da visita do presidente Hugo Chávez à China. A verificação da qualidade, a oferta de produtos e guias turísticos, assim como a análise dos mecanismos administrativos para a gestão dos vistos farão parte da agenda dos representantes chineses. A lista de empresas que colocarão em prática o acordo de Estatuto de Destino Autorizado pela China é outro aspecto muito importante para desenvolver o turismo chinês rumo à Venezuela, lembrou a "Xinhua". Chávez visitou a China de 22 a 27 de agosto.