Empresários debatem com candidatos Empresários ligados à Confederação Nacional da Indústria (CNI) terão nesta quinta-feira um intenso debate com os candidatos à Presidência da República. De acordo com o vice-presidente da instituição, Armando Monteiro, a idéia é cobrar de quem for eleito as posições defendidas no encontro. "Os candidatos antigamente iam até as entidades e faziam discursos genéricos, mas não se extraiam compromissos", afirmou. O debate vai girar em torno das idéias expostas no documento "A Indústria e o Brasil, uma Agenda para o Crescimento", elaborado pela CNI após consultar cerca de 2 mil empresários. "Essa agenda traduz o pensamento da indústria brasileira", disse Monteiro. Os pré-candidatos Anthony Garotinho (PSB), Ciro Gomes (PPS), José Serra (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberam o texto com antecedência e devem destacar os pontos que consideram mais importantes. Entre as reivindicações dos industriais estão o crescimento sustentado para o País, mais competitividade das indústrias, mais exportações e a redução do risco Brasil, que se reflete nas taxas de juros praticadas internamente. "O crescimento brasileiro tem sido volátil, errático, não é sustentável. O Brasil alterna períodos de crescimento com estagnação, em ciclos curtos", afirmou o vice-presidente da confederação. "É preciso ter visão estratégica." Ele aponta a falta da reforma tributária, de infra-estrutura e de financiamento como fatores que atrapalham a competitividade no Brasil. Também são problemas a falta de "inovação tecnológica e desenvolvimento regional, a questão de logística e dos sistemas de transportes". O encontro começa às 9h30, com uma explicação do conteúdo da agenda. Cada candidato terá 20 minutos para falar sobre o que foi exposto, e depois responderá a três perguntas feitas pelos empresários.