Empresários estão mais otimistas com as eleições na Argentina Os empresários argentinos chegam às eleições presidenciais com um ânimo mais elevado e com mais otimismo do que previam que ocorreria nesta época. Não que estejam acreditando numa fórmula mágica para solucionar os problemas de fundo do país, como a falta de crédito, o endividamento e o caro e distorsivo sistema de impostos. Mas a pequena reativação que vem ocorrendo trimestre atrás de trimestre tem dado um alento às empresas e seus dirigentes se mostram mais seguros para traçar caminhos de crescimento e equilíbrio. Porém, não planejam nenhum investimento pelo menos pelos próximos três , quatro meses , até que o novo presidente eleito mostre qual o rumo que dará ao país. Neste sentido, o presidente da Fiat, Cristiano Rattazzi, afirma que os empresários se preparam, desde o ano passado, para enfrentar um período tumultuado nas eleições, "não um caos mas com muitas dificuldades e por isso, reduzimos os riscos e ajustamos a estrutura para um mercado inexistente, até vermos qual será a política econômica que virá". Quem está curioso e com um certo temor sobre qual será a política econômica do presidente a ser eleito é o dono da cadeia de supermercados Coto, Alfredo Coto. " Estamos sempre planejando o que se pode fazer para melhorar nosso desempenho e ocupar mais o mercado mas neste período de transição, o melhor que temos a fazer é esperar qual será a política econômica a ser implementada", afirmou. O novo presidente tem que mostrar um "perfil ético, de trabalhador árduo e com um bom ritmo e habilidade ", disse o gerente geral de outra rede supermercados, Easy, Diego Sola Prats. Há uma certa unanimidade de que qualquer um dos três candidatos que aparecem como os favoritos, a transição não será complicada e não deverá haver políticas de choques. Prova disso, é a tranquilidade dos mercados de câmbio e de ações na semana das eleições. O dólar se mantém estável e o volume negociado na Bolsa de Buenos Aires subiu mais de 40%. Os empresários se mostram preocupados, no entanto, sobre qual será a atitude do novo governo em relação à reestruturação da dívida privada. Embora, o assunto seja particular, de cada uma das empresas endividadas e seus credores, os empresários querem saber qual será o acordo que o governo chegará sobre o pagamento da dívida pública para usá-lo como base em suas negociações. As empresas de serviços públicos são as mais prejudicadas porque além das dívidas em dólares, da pesificação das tarifas, não podem reajustar seus preços que continuam congelados. Já os supermercados, por exemplo, ou setor de alimentos, reajustaram seus preços ao longo dos últimos dois anos em mais de 50%, o que compensa um pouca a perda provocada pela pesificação a economia.