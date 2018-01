Empresários turcos assinam contratos com o Iraque Uma delegação de empresários turcos assinou contratos para vender um total de US$ 300 milhões em bens e serviços ao Iraque, durante uma visita de quatro dias a Bagdá. Os negócios representam os mais recentes resultados de um esforço da Turquia para aumentar sua relação comercial com seu vizinho do sul, apesar das tensões sobre o apoio turco às políticas os Estados Unidos para a região. A delegação turca, chefiada pelo subsecretário do Comércio Exterior, Kursad Tuzmen, retornou ontem à noite a Istambul depois de assinar acordos comerciais em áreas incluindo distribuição de eletricidade e transporte ferroviário. A informação foi dada por um funcionário do governo turco que pediu anonimato. O comércio entre a Turquia e o Iraque atingiu US$ 1 bilhão no ano passado, com significante aumento em relação a anos anteriores, mas ainda muito inferior aos níveis atingidos antes da Guerra do Golfo. A Turquia, que enfrenta uma profunda crise econômica, pretende dobrar o comércio com Bagdá este ano, para US$ 2 bilhões. No entanto, Ancara está temerosa de que uma guerra no Iraque - visto por muitos como o próximo alvo dos EUA em sua luta contra o terrorismo - possa devastar os negócios.