Empresas aéreas dos EUA foram avisadas de ameaça Cinco meses antes dos atentados terroristas de 11 de setembro, o governo americano já havia alertado as companhias aéreas de que terroristas do Oriente Médio poderiam tentar seqüestrar ou destruir um avião durante o vôo, e que as empresas deveriam ?demonstrar alto grau de atenção?. O aviso foi dado depois da prisão, em 6 de abril de 2001, de Ahmed Ressam, como parte de um plano frustrado para destruir o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Um memorando da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), datado de 18 de abril de 2001, também avisava que quatro membros da Al-Qaeda estavam sendo julgados em Nova York, acusados de participar dos atentados a bomba contra as embaixadas dos EUA no Quênia e na Tanzânia, em 1998. O aviso, com validade até 31 de julho, foi uma das 15 circulares informativas emitidas ano passado, antes dos ataques de 11 de setembro. Membros do governo Bush afirmaram que as ameaças eram tão vagas que não exigiam aumento na segurança. Eles também não previam o uso de aviões como ?mísseis?.