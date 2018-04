Empresas brasileiras avaliarão potencial do mercado local Localizado entre os dois países mais populosos do mundo, Índia e China, Mianmar tem uma posição geopolítica estratégica, além de possuir reservas de gás, petróleo e minérios pouco exploradas em razão das sanções impostas por EUA e Europa. O embaixador do Brasil em Mianmar, José Carlos da Fonseca, diz que empresas brasileiras devem começar a se movimentar para avaliar o potencial do mercado local. No próximo mês, a Embraer enviará uma missão ao país para fazer contato com as companhias de aviação. Isolado nos últimos 50 anos, desde o golpe militar de 1962, o país precisa desesperadamente de investimentos e tecnologia estrangeiros. Os desafios são enormes. Além da infraestrutura precária, não há caixas eletrônicos, o uso de cartões de crédito é virtualmente impossível e operações de câmbio só começaram a ser feitas há menos de três meses. Fonseca instalou a embaixada em Mianmar e afirma que o Brasil chegou "na hora certa". Para ele, o país tem potencial para se tornar um mercado consumidor, com seus 60 milhões de habitantes. / C. T.