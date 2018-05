Empresas cancelam voos após tornado em Saint Louis

A American informou que duas aeronaves sofreram danos significativos. O porta-voz da empresa, Ed Martelle, disse que outros dois aviões tiveram danos leves e após sofrerem reparos estariam em condições de voar ainda hoje. Ontem, ventos de até 120 quilômetros atingiram um avião que taxiava na pista logo após ter pousado. Martelle disse que o avião também passa por uma verificação.

A porta-voz da Southwest Airlines, Marilee McInnis, disse que um dos aviões da empresa foi danificado por um veículo carregador de bagagens, que os ventos arrastaram e chocaram contra a fuselagem da aeronave. A Southwest cancelou todos os seus voos com partida de Saint Louis até a noite de hoje.

A American, que tem grande parte das suas operações a partir de um terminal danificado no aeroporto, disse que só retomará os voos a partir de Saint Louis na manhã da segunda-feira. As informações são da Associated Press.